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Минфин хочет понизить госдолг за счет изменения правил учета госгарантий

УрБК, Москва, 26.09.2017. Минфин предлагает понизить государственный долг за счет изменения способа учета госгарантий. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.



На сегодняшний день сумма, зарезервированная в бюджете под госгарантии, сразу классифицируется как госдолг. Ведомство хочет поменять это правило так, чтобы госгарантии становились госдолгом, только когда откроется кредитная линия, обеспеченная ими.



«Минфин уже готовит поправки, которые позволят более достоверно отражать обязательства по госгарантиям», — подтвердил представитель министерства.



Представитель ведомства объяснил логику предложения по изменению правила учета госгарантий тем, что ведомство регулярно сталкивается с ситуацией, когда фактические обязательства существенно меньше, чем выданные гарантии.



По предварительным оценкам, к концу 2017 года госдолг составит 12,6 трлн руб. (13,6% ВВП). По законопроекту о федеральном бюджете в 2018 году долг вырастет до 15,3 трлн руб., а к 2020 году — до 17,8 трлн руб. (16,2% ВВП).



На госгарантии в 2018 году будет приходиться 30,2% госдолга. До 2020 года в бюджете зарезервировано госгарантий на 2,154 трлн руб., это добавит 12,1 процентного пункта к доле госгарантий в госдолге.

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