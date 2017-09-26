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В Екатеринбурге на полтора месяца перекроют улицу Цвиллинга
26 сентябрь 2017 (13:00)
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2017. В Екатеринбурге компания ООО «Бруно» закроет движение транспорта по ул. Цвиллинга от Машинной, 38 до Цвиллинга, 53. Об этом говорится в сообщении на сайте горадминистрации.
Ограничения, связанные со строительством сетей инженерного и технического обеспечения, продлятся с 1 октября по 15 ноября.
Рабочие направят движение автотранспорта по ул. Циолковского, Белинского, дублеру ул. Машинной, переулку Переходному.
Ограничения, связанные со строительством сетей инженерного и технического обеспечения, продлятся с 1 октября по 15 ноября.
Рабочие направят движение автотранспорта по ул. Циолковского, Белинского, дублеру ул. Машинной, переулку Переходному.
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