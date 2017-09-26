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Проект «Городские прогулки» ЕВРАЗа объединил более 440 команд Нижнего Тагила и Новокузнецка
26 сентябрь 2017 (12:38)
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2017. В начале августа 2017 года в честь своего 25-летия компания ЕВРАЗ представила жителям и гостям Нижнего Тагила и Новокузнецка пешеходные квесты. За первый месяц проект «Городские прогулки» объединил более 440 команд, сообщает пресс-служба холдинга.
«Пешеходные квесты — это новый вид активного досуга, который позволяет в игровой форме узнавать интересные факты об истории и архитектуре родных городов. Для Нижнего Тагила и Новокузнецка компания разработала по три уникальных маршрута разной степени сложности (зеленый, синий и красный) общей протяженностью 27 км», — рассказали в пресс-службе.
Цель квеста — посетить все зашифрованные в заданиях места и правильно ответить на вопросы. Гуляя по городу, участники открывают для себя не только уже известные, но и скрытые достопримечательности, которые находятся в стороне от привычных туристических маршрутов. За каждый правильный ответ игрок или команда получает баллы, а за использование подсказок и ошибки баллы вычитаются.
После ответа на последний вопрос игроки попадают на финишную страницу сайта, где могут увидеть свой результат и место в городском рейтинге. Все желающие могут поделиться впечатлениями о прогулке, загрузить фотографии с маршрута и даже узнать количество калорий, потраченных во время выполнения заданий.
В Нижнем Тагиле лидерами рейтинга на 25 сентября 2017 года стали: на зеленом маршруте команда «МиД», которая набрала 126 баллов и прошла маршрут за 2 часа 9 минут; на синем маршруте — команда «Зайцы» с результатом 126,5 балла, время 3 часа 24 минуты; на красном маршруте — команда «Ирина и Женя» — 148 баллов, время 1 час 22 минуты. Это самый высокий результат всех участников городских прогулок.
В Новокузнецке зеленый маршрут с лучшим результатом прошла команда Ad. Их результат — 104 балла, время — 1 час 12 минут. Лидер рейтинга на синем маршруте — Альбина с результатом 122 балла. Красный маршрут лучше всех преодолели «Жучки», набрав 129,5 баллов за 2 часа 3 минуты.
В Нижнем Тагиле квесты прошли артисты драматического театра, футбольная команда из Междуреченска, хоккеисты детско-юношеской спортивной школы «Кристалл», сотрудники музея изобразительных искусств. В Новокузнецке одной из первых квест прошла победительница конкурса «Краса ЕВРАЗа-2014» Ксения Типикина, главный специалист управления экономики производства Дивизиона «Сибирь». С удовольствием прогулялась по городу команда ветеранов ЕВРАЗ ЗСМК.
Чтобы пройти квест «Городские прогулки», нужно зарегистрироваться на сайте, выбрав свой город и уровень сложности, а также указав имя и e-mail, на который придет письмо с инструкцией и ссылкой на маршрут. Участие бесплатно для всех, играть можно одному или в команде в любое время.
«Пешеходные квесты — это новый вид активного досуга, который позволяет в игровой форме узнавать интересные факты об истории и архитектуре родных городов. Для Нижнего Тагила и Новокузнецка компания разработала по три уникальных маршрута разной степени сложности (зеленый, синий и красный) общей протяженностью 27 км», — рассказали в пресс-службе.
Цель квеста — посетить все зашифрованные в заданиях места и правильно ответить на вопросы. Гуляя по городу, участники открывают для себя не только уже известные, но и скрытые достопримечательности, которые находятся в стороне от привычных туристических маршрутов. За каждый правильный ответ игрок или команда получает баллы, а за использование подсказок и ошибки баллы вычитаются.
После ответа на последний вопрос игроки попадают на финишную страницу сайта, где могут увидеть свой результат и место в городском рейтинге. Все желающие могут поделиться впечатлениями о прогулке, загрузить фотографии с маршрута и даже узнать количество калорий, потраченных во время выполнения заданий.
В Нижнем Тагиле лидерами рейтинга на 25 сентября 2017 года стали: на зеленом маршруте команда «МиД», которая набрала 126 баллов и прошла маршрут за 2 часа 9 минут; на синем маршруте — команда «Зайцы» с результатом 126,5 балла, время 3 часа 24 минуты; на красном маршруте — команда «Ирина и Женя» — 148 баллов, время 1 час 22 минуты. Это самый высокий результат всех участников городских прогулок.
В Новокузнецке зеленый маршрут с лучшим результатом прошла команда Ad. Их результат — 104 балла, время — 1 час 12 минут. Лидер рейтинга на синем маршруте — Альбина с результатом 122 балла. Красный маршрут лучше всех преодолели «Жучки», набрав 129,5 баллов за 2 часа 3 минуты.
В Нижнем Тагиле квесты прошли артисты драматического театра, футбольная команда из Междуреченска, хоккеисты детско-юношеской спортивной школы «Кристалл», сотрудники музея изобразительных искусств. В Новокузнецке одной из первых квест прошла победительница конкурса «Краса ЕВРАЗа-2014» Ксения Типикина, главный специалист управления экономики производства Дивизиона «Сибирь». С удовольствием прогулялась по городу команда ветеранов ЕВРАЗ ЗСМК.
Чтобы пройти квест «Городские прогулки», нужно зарегистрироваться на сайте, выбрав свой город и уровень сложности, а также указав имя и e-mail, на который придет письмо с инструкцией и ссылкой на маршрут. Участие бесплатно для всех, играть можно одному или в команде в любое время.
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