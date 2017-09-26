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Подписан указ о назначении трех вице-губернаторов Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2017. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ № 495 о назначении членов регионального правительства, чье согласование состоялось накануне в Законодательном собрании, на ключевые должности. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



Назначенные данным указом члены кабинета министров приступают к работе в новом статусе с 26 сентября.



Согласно документу, на пост первого заместителя губернатора Свердловской области назначен Алексей Орлов, под чьей ответственностью находится управление социально-экономическим развитием региона.



На пост первого заместителя губернатора Свердловской области — руководителя администрации губернатора региона назначен Владимир Тунгусов, чья работа направлена на укрепление общественно-политической стабильности в регионе, организационное обеспечение деятельности правительства области.



Галина Кулаченко заняла должность заместителя губернатора — министра финансов Свердловской области. Ближайшая задача, которую ей предстоит решить — формирование бюджета на 2018-2020 годы, работа над повышением доходной части бюджета, дальнейшая оптимизации госрасходов, ресурсное обеспечение программы «Пятилетка развития».



На должность министра социальной политики Свердловской области назначен Андрей Злоказов.



Напомним, что Алексей Орлов, Владимир Тунгусов, Галина Кулаченко и Андрей Злоказов занимали аналогичные посты в прежнем составе кабинета министров.

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