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Власти Свердловской области снова пытаются продать акции Березовского хлебокомбината
26 сентябрь 2017 (11:53)
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2017. ГКУ «Фонд имущества Свердловской области» сегодня начинает торги по продаже 48,99% акций ОАО «Березовский хлебокомбинат». Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Всего на аукцион выставлено 3 тыс. 264 обыкновенных именных акций предприятия, начальная цена продажи: 4 млн 372 тыс. руб.
Проведение итогов аукциона в электронной форме состоится 30 октября 2017 года.
Напомним, 48,99% акций Березовского хлебокомбината находятся в собственности Свердловской области. Свою долю власти региона пытались продать еще в 2015 году, тогда начальная цена составляла 8 млн 208 тыс. руб., однако торги не состоялись по причине отсутствия заявок.
Всего на аукцион выставлено 3 тыс. 264 обыкновенных именных акций предприятия, начальная цена продажи: 4 млн 372 тыс. руб.
Проведение итогов аукциона в электронной форме состоится 30 октября 2017 года.
Напомним, 48,99% акций Березовского хлебокомбината находятся в собственности Свердловской области. Свою долю власти региона пытались продать еще в 2015 году, тогда начальная цена составляла 8 млн 208 тыс. руб., однако торги не состоялись по причине отсутствия заявок.
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