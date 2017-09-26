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Власти Свердловской области снова пытаются продать акции Березовского хлебокомбината

26 сентябрь 2017 (11:53)

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2017. ГКУ «Фонд имущества Свердловской области» сегодня начинает торги по продаже 48,99% акций ОАО «Березовский хлебокомбинат». Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Всего на аукцион выставлено 3 тыс. 264 обыкновенных именных акций предприятия, начальная цена продажи: 4 млн 372 тыс. руб.

Проведение итогов аукциона в электронной форме состоится 30 октября 2017 года.

Напомним, 48,99% акций Березовского хлебокомбината находятся в собственности Свердловской области. Свою долю власти региона пытались продать еще в 2015 году, тогда начальная цена составляла 8 млн 208 тыс. руб., однако торги не состоялись по причине отсутствия заявок.

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