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В Екатеринбурге судебные приставы снесли «Новую столовую» у Главпочтамта
26 сентябрь 2017 (11:37)
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2017. В Екатеринбурге судебные приставы освободили участок рядом с Глапочтамтом от нестационарного объекта, в котором располагалось кафе «Новая столовая».
Как сообщают в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области, администрация Екатеринбурга передала участок площадью 250 кв. м. в аренду в 2009 году, а в 2017-м Арбитражный суд региона постановил освободить его от имущества арендатора из-за накопленной задолженности.
При этом демонтировать строения арендатор должен был за свой счет в течение 10 дней с момента решения суда. Однако должник не исполнил решение суда, поэтому стоимость работ будет с него взыскана позже.
Как сообщают в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области, администрация Екатеринбурга передала участок площадью 250 кв. м. в аренду в 2009 году, а в 2017-м Арбитражный суд региона постановил освободить его от имущества арендатора из-за накопленной задолженности.
При этом демонтировать строения арендатор должен был за свой счет в течение 10 дней с момента решения суда. Однако должник не исполнил решение суда, поэтому стоимость работ будет с него взыскана позже.
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