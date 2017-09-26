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В Екатеринбурге судебные приставы снесли «Новую столовую» у Главпочтамта

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2017. В Екатеринбурге судебные приставы освободили участок рядом с Глапочтамтом от нестационарного объекта, в котором располагалось кафе «Новая столовая».



Как сообщают в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области, администрация Екатеринбурга передала участок площадью 250 кв. м. в аренду в 2009 году, а в 2017-м Арбитражный суд региона постановил освободить его от имущества арендатора из-за накопленной задолженности.



При этом демонтировать строения арендатор должен был за свой счет в течение 10 дней с момента решения суда. Однако должник не исполнил решение суда, поэтому стоимость работ будет с него взыскана позже.

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