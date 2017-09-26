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Центробанк до сих пор не предоставил план финоздоровления «Югры»

УрБК, Москва, 26.09.2017. Центробанк до сих пор не предоставил план участия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в мерах по предупреждению банкротства «Югры». Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на заявление юриста Антона Александрова, представляющего интересы бывшего руководства банка в суде.



«Представители Центробанка объявили о наличии плана участия АСВ в мерах по предупреждению банкротства «Югры», однако этот план никто не видел, хотя он явился главным основанием для того, чтобы отстранить руководство банка от управления и поставить временную администрацию. Мы по-прежнему настаиваем на предоставлении данного документа в качестве доказательств законности проведенных мер по предупреждению банкротства предприятия», — сказал он.



«Наше ходатайство об истребовании этого документа суд пока оставил открытым, и мы надеемся, что суд примет наши доводы и заставит Центробанк приложить план к материалам дела. До тех пор, пока документ не будет публичен, мы имеем полное право заявлять либо о его полном отсутствии, либо о его некорректности, так как разработка плана финансового оздоровления такого банка не может занять несколько часов», — заявил юрист.



По его словам, оппоненты «Югры» отказались предоставить план финансового оздоровления банка, сославшись на то, что «закон о банкротстве не устанавливает срока, в течение которого обязательно должен быть составлен план».



Напомним, что в июле собственный план оздоровления «Югры» предъявлял ЦБ основной акционер банка Алексей Хотин. Предложение бизнесмена, в частности, включало в себя возврат АСВ в течение десяти лет тех 170 млрд руб., которые оно выплатило владельцам депозитов, не превысивших страховую сумму.



Во вторник, 26 сентября, в Арбитражном суде Москвы состоится заседание по иску «Югры» к Центральному банку об оспаривании ввода временной администрации, объявления моратория на выплаты кредиторам и законности вынесения предписания регулятора о доформировании резервов по кредитам в размере 13,5 млрд руб. Суд вернется к рассмотрению ходатайств адвокатов банка в отношении привлечения АСВ в качестве третьей стороны процесса и предоставления плана финансового оздоровления «Югры» как доказательства законности введения временной администрации.

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