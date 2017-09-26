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Российское посольство встревожило появление в США учебника по войне с Россией
26 сентябрь 2017 (11:15)
Российское посольство в США назвало крайне тревожным появление в США пособия по войне с Россией. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление пресс-секретаря диппредставительства Николая Лахонина.
Сообщается, что в сети появилась онлайн-версия учебника под названием «Российская война нового поколения», которая была подготовлена одним из исследовательских центров США для Пентагона. Пособие представляет собой брошюру, состоящую из 68 страниц, которая описывает военную стратегию России и сильные и слабые места российской армии.
«Предлагаются конкретные меры по методикам обучения личного состава к действиям именно против ВС России. Подобного рода свидетельства подготовки американских военных к прямому конфликту с Россией представляются крайне тревожными, особенно в нынешней и без того непростой ситуации в сфере европейской безопасности», — сказал Н. Лахонин.
Он отметил, что России и США «нужно прагматичное взаимодействие по ключевым вызовам безопасности, а не тиражирование страшилок».
Сообщается, что в сети появилась онлайн-версия учебника под названием «Российская война нового поколения», которая была подготовлена одним из исследовательских центров США для Пентагона. Пособие представляет собой брошюру, состоящую из 68 страниц, которая описывает военную стратегию России и сильные и слабые места российской армии.
«Предлагаются конкретные меры по методикам обучения личного состава к действиям именно против ВС России. Подобного рода свидетельства подготовки американских военных к прямому конфликту с Россией представляются крайне тревожными, особенно в нынешней и без того непростой ситуации в сфере европейской безопасности», — сказал Н. Лахонин.
Он отметил, что России и США «нужно прагматичное взаимодействие по ключевым вызовам безопасности, а не тиражирование страшилок».
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