Дайджест
Украина анонсировала большой иск против России по Донбассу
26 сентябрь 2017 (11:13)
Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что Украина готовит большой иск против России из-за событий в Донбассе. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на УНИАН.
По словам П.Петренко, в настоящее время «завершается подготовка юридической позиции по Донбассу для ЕСПЧ по аналогии с Крымом».
«Многие материалы будут приобщены в Международный суд в ООН, который слушает дело в Гааге в следующем году», — добавил министр.
При этом глава украинского минюста пояснил, что подать единый иск к России технически невозможно.
«На сегодняшний день есть ряд исков в различных судах. Речь идет и о Международном суде ООН, у которого своя процедура, и там мы подали фактически два заявления», — отметил он.
П.Петренко подчеркнул, что в Европейском суде по правам человека находятся «пять больших исков» Украины.
По словам П.Петренко, в настоящее время «завершается подготовка юридической позиции по Донбассу для ЕСПЧ по аналогии с Крымом».
«Многие материалы будут приобщены в Международный суд в ООН, который слушает дело в Гааге в следующем году», — добавил министр.
При этом глава украинского минюста пояснил, что подать единый иск к России технически невозможно.
«На сегодняшний день есть ряд исков в различных судах. Речь идет и о Международном суде ООН, у которого своя процедура, и там мы подали фактически два заявления», — отметил он.
П.Петренко подчеркнул, что в Европейском суде по правам человека находятся «пять больших исков» Украины.
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