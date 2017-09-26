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Украина анонсировала большой иск против России по Донбассу

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что Украина готовит большой иск против России из-за событий в Донбассе. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на УНИАН.



По словам П.Петренко, в настоящее время «завершается подготовка юридической позиции по Донбассу для ЕСПЧ по аналогии с Крымом».



«Многие материалы будут приобщены в Международный суд в ООН, который слушает дело в Гааге в следующем году», — добавил министр.

При этом глава украинского минюста пояснил, что подать единый иск к России технически невозможно.



«На сегодняшний день есть ряд исков в различных судах. Речь идет и о Международном суде ООН, у которого своя процедура, и там мы подали фактически два заявления», — отметил он.



П.Петренко подчеркнул, что в Европейском суде по правам человека находятся «пять больших исков» Украины.

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