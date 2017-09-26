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Стали известны соперники хоккейной сборной России на Олимпиаде-2018
26 сентябрь 2017 (11:13)
Сборная России по хоккею на групповом этапе олимпийского турнира сыграет с командами Словакии, Словении и США. Об этом сообщает «Газета.ру».
Матч со словаками пройдет 14 февраля, со словенцами 16 февраля, с командой США — 17 февраля.
Игры раунда плей-офф состоятся 20 февраля, четвертьфиналы — 21 февраля, полуфиналы — 23 февраля, матч за третье место — 24 февраля, финал — 25 февраля.
Женская сборная России свой первый матч в рамках Олимпиады-2018 проведет 11 февраля с командой Канады, 13 февраля россиянки встретятся с американками, 15 февраля — с финками.
Матч со словаками пройдет 14 февраля, со словенцами 16 февраля, с командой США — 17 февраля.
Игры раунда плей-офф состоятся 20 февраля, четвертьфиналы — 21 февраля, полуфиналы — 23 февраля, матч за третье место — 24 февраля, финал — 25 февраля.
Женская сборная России свой первый матч в рамках Олимпиады-2018 проведет 11 февраля с командой Канады, 13 февраля россиянки встретятся с американками, 15 февраля — с финками.
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