Дайджест
Стоимость нефти Brent превысила 58 долл. США за баррель впервые с января
26 сентябрь 2017 (11:13)
Рост цен на нефть ускорился в ходе торгов 25 сентября из-за сообщений о сокращении излишка предложения на рынке. Об этом сообщает «Газета.ру « со ссылкой на Bloomberg.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19.24 мск выросла на 2,5% — до 58,28 долл. США за баррель.
Цена на уровне 58 долл. США за баррель последний раз была зафиксирована 3 января 2017 года.
При этом фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,99% — до 51,67 долл. США за баррель.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19.24 мск выросла на 2,5% — до 58,28 долл. США за баррель.
Цена на уровне 58 долл. США за баррель последний раз была зафиксирована 3 января 2017 года.
При этом фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,99% — до 51,67 долл. США за баррель.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Цена за баррель нефти Brent опустилась ниже 48 долларов
- Цены на нефть превысили отметку 50 долл. США за баррель
- Цена на нефть марки Brent упала ниже 46 долл. США за баррель
- Цена нефти Brent упала ниже 60 долл. США за баррель
- Нефть дешевеет
Loading...