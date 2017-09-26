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Стоимость нефти Brent превысила 58 долл. США за баррель впервые с января

Рост цен на нефть ускорился в ходе торгов 25 сентября из-за сообщений о сокращении излишка предложения на рынке. Об этом сообщает «Газета.ру « со ссылкой на Bloomberg.



Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19.24 мск выросла на 2,5% — до 58,28 долл. США за баррель.

Цена на уровне 58 долл. США за баррель последний раз была зафиксирована 3 января 2017 года.



При этом фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,99% — до 51,67 долл. США за баррель.

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