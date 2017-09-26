Новости дня

Власти Екатеринбурга пообещали открыть движение по проспекту Ленина до 2 октября

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2017. Власти Екатеринбурга пообещали открыть движение транспорта по проспекту Ленина до 2 октября 2017 года.



Согласно информации на официальном сайте администрации муниципалитета, готовность тротуаров на сегодняшний день составляет 91%. Оставшиеся виды работ будут выполнены параллельно, не останавливая движение.



Напомним, что с 7 по 23 октября из-за ремонта полностью будет перекрыто движение по Макаровском мосту. С 23 октября на остающейся в эксплуатации части моста для трамваев будет организовано реверсивное однопутное перемещение, а движение автотранспорта сохранится на остающейся в работе части моста в двустороннем режиме — по одной полосе в каждом направлении.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: