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Власти Екатеринбурга пообещали открыть движение по проспекту Ленина до 2 октября

26 сентябрь 2017 (11:06)

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2017. Власти Екатеринбурга пообещали открыть движение транспорта по проспекту Ленина до 2 октября 2017 года.

Согласно информации на официальном сайте администрации муниципалитета, готовность тротуаров на сегодняшний день составляет 91%. Оставшиеся виды работ будут выполнены параллельно, не останавливая движение.

Напомним, что с 7 по 23 октября из-за ремонта полностью будет перекрыто движение по Макаровском мосту. С 23 октября на остающейся в эксплуатации части моста для трамваев будет организовано реверсивное однопутное перемещение, а движение автотранспорта сохранится на остающейся в работе части моста в двустороннем режиме — по одной полосе в каждом направлении.

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