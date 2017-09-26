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Инспекторы ФИФА проверят готовность Екатеринбурга к ЧМ-2018
26 сентябрь 2017 (09:51)
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2017. С 27 сентября по 5 октября 2017 года Международная федерация футбольных ассоциаций совместно с АНО «Оргкомитет «Россия-2018» и АНО «Арена-2018» в шестой раз проинспектирует готовность городов-организаторов к мировому первенству, пишут «Известия».
Первым инспекторы посетят Екатеринбург — 27 сентября. На следующий день они будут работать в Самаре, 29 сентября — в Саранске, 30 сентября — в Нижнем Новгороде, 2 октября — в Ростове-на-Дону, 3 октября — в Волгограде, 4 октября — в Калининграде, а 5 октября — на московском стадионе «Лужники».
Планируется, что инспекторы сверят ход работ с запланированным графиком, а также проанализируют отдельные сегменты — безопасность, транспортная инфраструктура, логистика. Помимо них в проверке будут участвовать представители МВД, ФСО, ФСБ, Федеральной службы войск национальной гвардии, МЧС, Министерства спорта РФ, Министерства транспорта РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и АНО «Транспортная дирекция-2018».
Первым инспекторы посетят Екатеринбург — 27 сентября. На следующий день они будут работать в Самаре, 29 сентября — в Саранске, 30 сентября — в Нижнем Новгороде, 2 октября — в Ростове-на-Дону, 3 октября — в Волгограде, 4 октября — в Калининграде, а 5 октября — на московском стадионе «Лужники».
Планируется, что инспекторы сверят ход работ с запланированным графиком, а также проанализируют отдельные сегменты — безопасность, транспортная инфраструктура, логистика. Помимо них в проверке будут участвовать представители МВД, ФСО, ФСБ, Федеральной службы войск национальной гвардии, МЧС, Министерства спорта РФ, Министерства транспорта РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и АНО «Транспортная дирекция-2018».
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