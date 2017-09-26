Новости дня

Администрацию Каменского городского округа обязали модернизировать очистные сооружения

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2017. Суд обязал администрацию Каменского городского округа модернизировать очистные сооружения в поселке Первомайский. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе выездной проверки было установлено, что здание очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации, являющееся муниципальной собственностью, разрушено, не эксплуатируется, а сточные воды на них не поступают. В рабочем состоянии поддерживается лишь система отведения хозяйственно-бытовых сточных вод и канализационно-насосной станции. Стоки под давлением попадают в почву, подземные воды и в лесной массив, находящийся между пос. Первомайский и территорией бывших очистных сооружений. При этом они не подвергаются санитарной очистке и обезвреживанию.



В надзорном органе отмечают, что неисполнение администрацией округа требований федерального законодательства может привести к причинению вреда окружающей среде и возникновению массовых инфекционных заболеваний.



По результатам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием устранить выявленные нарушения федерального законодательства, профинансировав и выполнив работы по реконструкции и модернизации очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в пос. Первомайский, а также обеспечить их эксплуатацию в исправном состоянии.



25 сентября 2017 года Каменский районный суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: