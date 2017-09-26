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Авиакомпания «ВИМ-Авиа» прекратит осуществлять чартерные рейсы из-за отсутствия средств
26 сентябрь 2017 (09:03)
УрБК, Москва, 26.09.2017. Авиакомпания «ВИМ-Авиа» прекратит осуществлять чартерные рейсы, так как у перевозчика нет средств для продолжения деятельности. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на Росавиацию.
Отмечается, что в ведомстве состоялось совещание по вопросам операционной деятельности «ВИМ-Авиа».
«По информации собственника авиакомпании, у перевозчика нет ни оборотных, ни заемных финансовых средств для продолжения перевозок пассажиров собственными силами. Авиакомпанией принято решение о полном прекращении чартерных перевозок пассажиров к местам отдыха (вывоз)», — говорится в сообщении.
Вместе с тем Росавиация отмечает, что при проведении мониторинга финансово-экономического состояния «ВИМ-Авиа» в Федеральное агентство воздушного транспорта предоставлялась бухгалтерская отчетность, которая свидетельствовала о благополучном состоянии авиакомпании. Росавиация учтет данное обстоятельство при проведении внеплановой проверки, к которой уже приступила, а также направит соответствующую информацию в правоохранительные структуры.
Подчеркивается, что государственные органы прорабатывают меры и осуществляют поиск средств, необходимых для продолжения перевозок пассажиров «ВИМ-Авиа».
«Рассматриваются различные варианты, в числе которых введение антикризисного управления и отстранение существующего руководства от контроля за экономической деятельностью. Реализация указанных мероприятий завершится в ближайшее время», — отметили в ведомстве.
Продолжается и работа с кредиторами «ВИМ-Авиа», добавили в Росавиации. Они сохраняют интерес к авиакомпании, но только в случае коренного изменения ее финансовой модели.
«С российскими авиакомпаниями ведутся переговоры о замене «ВИМ-Авиа» на социально значимых направлениях в города Дальнего Востока», — подытожили в Росавиации.
Отмечается, что в ведомстве состоялось совещание по вопросам операционной деятельности «ВИМ-Авиа».
«По информации собственника авиакомпании, у перевозчика нет ни оборотных, ни заемных финансовых средств для продолжения перевозок пассажиров собственными силами. Авиакомпанией принято решение о полном прекращении чартерных перевозок пассажиров к местам отдыха (вывоз)», — говорится в сообщении.
Вместе с тем Росавиация отмечает, что при проведении мониторинга финансово-экономического состояния «ВИМ-Авиа» в Федеральное агентство воздушного транспорта предоставлялась бухгалтерская отчетность, которая свидетельствовала о благополучном состоянии авиакомпании. Росавиация учтет данное обстоятельство при проведении внеплановой проверки, к которой уже приступила, а также направит соответствующую информацию в правоохранительные структуры.
Подчеркивается, что государственные органы прорабатывают меры и осуществляют поиск средств, необходимых для продолжения перевозок пассажиров «ВИМ-Авиа».
«Рассматриваются различные варианты, в числе которых введение антикризисного управления и отстранение существующего руководства от контроля за экономической деятельностью. Реализация указанных мероприятий завершится в ближайшее время», — отметили в ведомстве.
Продолжается и работа с кредиторами «ВИМ-Авиа», добавили в Росавиации. Они сохраняют интерес к авиакомпании, но только в случае коренного изменения ее финансовой модели.
«С российскими авиакомпаниями ведутся переговоры о замене «ВИМ-Авиа» на социально значимых направлениях в города Дальнего Востока», — подытожили в Росавиации.
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