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Авиакомпания «ВИМ-Авиа» прекратит осуществлять чартерные рейсы из-за отсутствия средств

УрБК, Москва, 26.09.2017. Авиакомпания «ВИМ-Авиа» прекратит осуществлять чартерные рейсы, так как у перевозчика нет средств для продолжения деятельности. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на Росавиацию.



Отмечается, что в ведомстве состоялось совещание по вопросам операционной деятельности «ВИМ-Авиа».



«По информации собственника авиакомпании, у перевозчика нет ни оборотных, ни заемных финансовых средств для продолжения перевозок пассажиров собственными силами. Авиакомпанией принято решение о полном прекращении чартерных перевозок пассажиров к местам отдыха (вывоз)», — говорится в сообщении.



Вместе с тем Росавиация отмечает, что при проведении мониторинга финансово-экономического состояния «ВИМ-Авиа» в Федеральное агентство воздушного транспорта предоставлялась бухгалтерская отчетность, которая свидетельствовала о благополучном состоянии авиакомпании. Росавиация учтет данное обстоятельство при проведении внеплановой проверки, к которой уже приступила, а также направит соответствующую информацию в правоохранительные структуры.



Подчеркивается, что государственные органы прорабатывают меры и осуществляют поиск средств, необходимых для продолжения перевозок пассажиров «ВИМ-Авиа».



«Рассматриваются различные варианты, в числе которых введение антикризисного управления и отстранение существующего руководства от контроля за экономической деятельностью. Реализация указанных мероприятий завершится в ближайшее время», — отметили в ведомстве.



Продолжается и работа с кредиторами «ВИМ-Авиа», добавили в Росавиации. Они сохраняют интерес к авиакомпании, но только в случае коренного изменения ее финансовой модели.



«С российскими авиакомпаниями ведутся переговоры о замене «ВИМ-Авиа» на социально значимых направлениях в города Дальнего Востока», — подытожили в Росавиации.

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