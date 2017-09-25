Новости дня

В Екатеринбурге запретят остановку транспорта на Объездной дороге возле «Victory Парка»

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2017. Дорожные службы Екатеринбурга в IV квартале 2017 года вводят запрет остановки и стоянки транспортных средств на трех участках улиц города. Об этом говорится в сообщении на сайте горадминистрации.



Знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» появятся на улице Стачек (от Корепина до Фронтовых Бригад), на Объездной дороге (от Вильгельма де Геннина до съезда в сторону Амундсена — на участке кольцевого движения вдоль пруда), а также на улице Софьи Перовской (от Готвальда до Единого Фронта).



«Органы местного самоуправления получили многочисленные обращения от жителей. На их основании и в целях повышения пропускной способности и безопасности дорожного движения на участках будет введен запрет на паркование транспортных средств», — пояснили в пресс-службе.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: