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В Екатеринбурге запретят остановку транспорта на Объездной дороге возле «Victory Парка»
25 сентябрь 2017 (18:02)
УрБК, Екатеринбург, 25.09.2017. Дорожные службы Екатеринбурга в IV квартале 2017 года вводят запрет остановки и стоянки транспортных средств на трех участках улиц города. Об этом говорится в сообщении на сайте горадминистрации.
Знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» появятся на улице Стачек (от Корепина до Фронтовых Бригад), на Объездной дороге (от Вильгельма де Геннина до съезда в сторону Амундсена — на участке кольцевого движения вдоль пруда), а также на улице Софьи Перовской (от Готвальда до Единого Фронта).
«Органы местного самоуправления получили многочисленные обращения от жителей. На их основании и в целях повышения пропускной способности и безопасности дорожного движения на участках будет введен запрет на паркование транспортных средств», — пояснили в пресс-службе.
Знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» появятся на улице Стачек (от Корепина до Фронтовых Бригад), на Объездной дороге (от Вильгельма де Геннина до съезда в сторону Амундсена — на участке кольцевого движения вдоль пруда), а также на улице Софьи Перовской (от Готвальда до Единого Фронта).
«Органы местного самоуправления получили многочисленные обращения от жителей. На их основании и в целях повышения пропускной способности и безопасности дорожного движения на участках будет введен запрет на паркование транспортных средств», — пояснили в пресс-службе.
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