Кризис

Больше половины россиян предпочитают за займом идти сразу в МФО

Более половины клиентов микрофинансовых организаций (МФО) предпочитают идти за займом сразу туда, минуя обращение в банки. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



Доля заемщиков, которые обращались сразу в МФО, не обращаясь перед этим в банк, уже третий год находится примерно на одном уровне. При этом МФО стали гораздо чаще кредитовать таких клиентов. Если в 2015 году доля одобрения среди них составляла 10%, то в этом году уже 25%.



Также почти не изменилась доля банковских «отказников» среди тех, кто получил первый заем. В 2017 году их было 44%, как и годом ранее, а в 2015 году таких было 45%. И среди них тоже выросла доля получивших заем — с 10% в 2015 году до 23% в этом.



То есть клиентов, обращающихся сразу в МФО, без попытки получить кредит, по-прежнему большинство.



Наибольший уровень одобрения оказался у клиентов, которые перед обращением МФО получили кредит. Если в 2015 году таких было 16%, то в этом — уже 27%.



Среди клиентов, впервые получивших займы МФО в I полугодии 2017 года, 27% ранее не брали кредитов. Их было чуть больше год назад — 29%, а в первом полугодии 2015 года таких клиентов было 23%.



Из тех, кто имел кредитную историю, 86% пришли в МФО, имея открытый банковский кредит. Два года назад таких было 89%.



Среди заемщиков с открытыми кредитами сильнее всего выросли доли клиентов с одним и двумя кредитами. Первых сейчас 41% (против 35% в 2015 году), а вторых — 29% (против 24% в 2015 году). Снизилась сильнее всего доля клиентов с пятью и более кредитами — с 15% в 2015 году до 6% в 2017 году.



«МФО увеличили долю одобрения всем рассматриваемым группам клиентов. Двум из них — более чем вдвое за два года. Это означает, что МФО учатся все лучше оценивать предполагаемых заемщиков, выдавая им займы и при этом не увеличивая уровень дефолтности. Более половины новых клиентов (51%) приходят в МФО не потому, что получили отказ в банке. Это хороший показатель, он говорит о том, что большинство получающих займы делают это целенаправленно, а не потому, что нужно срочно взять денег где угодно», — считает финансовый директор сервиса онлайн-кредитования Е заем Мамука Ризаев.

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