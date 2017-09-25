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ЦБ предложил вводить запрет на выезд из страны для недобросовестных финансистов

УрБК, Москва, 25.09.2017. Центральный банк России разработал законопроект, в котором предлагает временно ограничить право на выезд за рубеж для бенефициаров и руководителей, которые довели свои банки до плачевного состояния. Об этом сообщает «Интерфакс».



По словам источника портала, поправки затронут также собственников и менеджмент негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний. Документ уже концептуально одобрило Минэкономразвития, указал собеседник агентства.



Впервые проблему так называемых «беглых» банкиров, которые довели свою кредитную организацию до банкротства, вывели активы и сбежали за рубеж, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина подняла в сентябре 2016 года на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда президент поручил правительству и правоохранительным органам рассмотреть вопрос об ограничении выезда за рубеж руководителей банков с признаками вывода активов.



«Мы сейчас обсуждаем изменения в законодательство, оно очень сложное, непростое. Президент поручил при подходе к этому вопросу обеспечить защиту прав граждан, но, на мой взгляд, это могло бы быть судебное решение в качестве обеспечительной меры. Нам нужно решить эту проблему, потому что если есть ответственность, она должна быть персонализированной, чтобы была неотвратимость наказания тех, кто такие преступления совершает в банковской сфере», — говорила Э. Набиуллина в декабре прошлого года.

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