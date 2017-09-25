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В Челябинске при поддержке РМК прошел суперкубок фестиваля детского дворового футбола

УрБК, Челябинск, 25.09.2017. В Челябинске при поддержке Русской медной компании состоялся суперфинал фестиваля по детскому дворовому футболку «Метрошка-2017». Об этом сообщает пресс-служба РМК.



В финале встретились лучшие команды из четырех регионов России — Челябинской, Свердловской, Курганской областей и Республики Башкортостан. На бескомпромиссную борьбу юных футболистов вдохновлял настоящий Кубок чемпионата мира по футболу FIFA — с ним на Центральном стадионе могли сфотографироваться все желающие.



В старшей группе в финал прошли карталинский «Локо-Олимп» и шадринский «Торпедо». В результате ребята из Карталов уверенно одержали победу со счетом 4:1. Кроме того, Сергей Кондрашов из команды «Локо-Олимп» был признан «Лучшим игроком» в старшей группе. Ему вручили памятный хрустальный кубок.



Финальная игра футболистов младшего возраста из команд РМК (Коркино) и «Радуга» (Карталы) по накалу не уступала игре взрослых. В итоге спортивная удача вновь оказалась на стороне ребят из Карталов. Лучшим игроком и обладателем хрустального трофея в группе стал Артем Коврин («Радуга»).



Команды «Локо-Олимп» и «Радуга», помимо переходящих кубков, получили сертификаты на комплекты профессиональной футбольной экипировки для всей команды. Отдельный приз для чемпионов приготовила Русская медная компания, выступившая генеральным партнером фестиваля «Метрошка»: благодаря РМК этой осенью обе команды-победительницы отправятся на ознакомительную поездку в один из футбольных клубов российской Премьер-лиги.



«Суперфинал чемпионата по дворовому футболу «Метрошка» стал ярким и запоминающимся событием для зрителей и, конечно, участников фестиваля. А присутствие на стадионе настоящего Кубка чемпионата мира по футболу — стимулом для победы. Эти эмоции, чувство причастности к большому спортивному событию — бесценны. Потому что ребята получили мощный заряд уверенности в своих силах и полезную привычку заниматься спортом и вести активный образ жизни», — комментирует вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.



Фестиваль «Метрошка» в этом году прошел уже в 16-й раз и собрал в суперфинале 36 лучших команд из Челябинской, Свердловской, Курганской областей и Республики Башкортостан. В чемпионате приняли участие более 3 тыс. юных футболистов. Финальные соревнования проходили в Челябинске с 21 по 23 сентября на Центральном стадионе.

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