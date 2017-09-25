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США ограничили въезд для граждан восьми стран

В США было принято решение расширить список стран, гражданам которых ограничен въезд на территорию страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.



Соответствующую прокламацию подписал президент США Дональд Трамп.



В список стран теперь будут входить Чад, Иран, Ливия, КНДР, Сомали, Сирия, Венесуэла и Йемен. Эти страны, считают в США, «обладают несоответствующими протоколами» в части идентификации лиц и обмена информацией, кроме того, имеются «факторы риска».



В отношении каждой из стран есть свои условия и особенности включения их в список. Так, жителям КНДР и Сирии фактически полностью запрещен въезд на территорию США. То же самое касается и Ирана, но с исключениями — для студентов и по программам обмена.



Кроме того, есть различия в ограничениях для мигрантов и просто путешествующих граждан.



Отметим, что из списка стран с ограничениями был исключен ранее входящий в него Судан.

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