Дайджест
США ограничили въезд для граждан восьми стран
25 сентябрь 2017 (17:40)
В США было принято решение расширить список стран, гражданам которых ограничен въезд на территорию страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Соответствующую прокламацию подписал президент США Дональд Трамп.
В список стран теперь будут входить Чад, Иран, Ливия, КНДР, Сомали, Сирия, Венесуэла и Йемен. Эти страны, считают в США, «обладают несоответствующими протоколами» в части идентификации лиц и обмена информацией, кроме того, имеются «факторы риска».
В отношении каждой из стран есть свои условия и особенности включения их в список. Так, жителям КНДР и Сирии фактически полностью запрещен въезд на территорию США. То же самое касается и Ирана, но с исключениями — для студентов и по программам обмена.
Кроме того, есть различия в ограничениях для мигрантов и просто путешествующих граждан.
Отметим, что из списка стран с ограничениями был исключен ранее входящий в него Судан.
Соответствующую прокламацию подписал президент США Дональд Трамп.
В список стран теперь будут входить Чад, Иран, Ливия, КНДР, Сомали, Сирия, Венесуэла и Йемен. Эти страны, считают в США, «обладают несоответствующими протоколами» в части идентификации лиц и обмена информацией, кроме того, имеются «факторы риска».
В отношении каждой из стран есть свои условия и особенности включения их в список. Так, жителям КНДР и Сирии фактически полностью запрещен въезд на территорию США. То же самое касается и Ирана, но с исключениями — для студентов и по программам обмена.
Кроме того, есть различия в ограничениях для мигрантов и просто путешествующих граждан.
Отметим, что из списка стран с ограничениями был исключен ранее входящий в него Судан.
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