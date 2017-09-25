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Русский язык получил в Армении статус иностранного

Теперь в Армении русский язык имеет статус иностранного. Об этом заявил министр образования и науки Армении Левон Мкртчян «Российской газете».



«Единственным государственным языком в Армении является и останется армянский язык, поскольку мы — независимое, суверенное государство», — сказал он.



Министр напомнил, что русский язык «широко распространен в Армении, однако никакого статуса до сих пор не имел».



«Когда сегодня наши дети поступают в вузы, то по предмету «иностранный язык» они сдают экзамен по английскому, французскому, немецкому, испанскому или итальянскому языкам. Русского среди этих языков нет, и сдавать экзамен по русскому абитуриенты не могут», — сказал он.



При этом минобрнауки Армении разработало концепцию обучения русскому языку. Она вынесена на общественное обсуждение и предполагает открытие школ и увеличение числа классов с углубленным изучением русского языка, с преподаванием ряда предметов на русском языке.

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