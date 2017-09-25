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Британская полиция задержала седьмого человека по делу о теракте в метро Лондона

Британская полиция задержала седьмого человека в рамках расследования теракта на станции «Парсонс Грин» в Лондоне. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Sky News.



Отмечается, что 22-летнего молодого человека задержали в Кардиффе.



Ранее стало известно, что 18-летнему Ахмеду Хассану, задержанному по делу о теракте в лондонском метро, предъявлено обвинение в покушении на убийство.



15 сентября на станции «Парсонс Грин» в лондонском метро сработало находившееся в вагоне поезда самодельное взрывное устройство. В результате инцидента пострадали более 20 человек.

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