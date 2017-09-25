Дайджест
В России через онлайн-аукцион продадут самый дорогой подержанный автомобиль
25 сентябрь 2017 (17:39)
В России пройдет онлайн-аукцион по продаже подержанного родстера Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse 2014 года выпуска, сообщил CarPrice. Автомобиль выпущен в 2014 году, его пробег — 493 км. Об этом сообщает RNS.
В CarPrice оценивают приблизительную стоимость автомобиля в 150 млн руб.
«С большой вероятностью можно предположить, что это самый дорогой автомобиль на отечественном вторичном рынке. Несмотря на рекордную цену, мы видим определенный интерес дилеров к данному автомобилю», — приводятся в сообщении слова гендиректора CarPrice Дениса Долматова.
Мощность автомобиля — 1200 л.с., максимальная скорость — 410 км/ч. Разгон до 100 км/ч — за 2,6 секунды. Объем двигателя — почти 8 тыс. куб см.
Машина прибыла из Дубая и не использовалась за пределами заводского автотрека.
В CarPrice оценивают приблизительную стоимость автомобиля в 150 млн руб.
«С большой вероятностью можно предположить, что это самый дорогой автомобиль на отечественном вторичном рынке. Несмотря на рекордную цену, мы видим определенный интерес дилеров к данному автомобилю», — приводятся в сообщении слова гендиректора CarPrice Дениса Долматова.
Мощность автомобиля — 1200 л.с., максимальная скорость — 410 км/ч. Разгон до 100 км/ч — за 2,6 секунды. Объем двигателя — почти 8 тыс. куб см.
Машина прибыла из Дубая и не использовалась за пределами заводского автотрека.
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