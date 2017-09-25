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В Екатеринбурге завершаются восстановительные работы в ККТ «Космос»

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2017. В Екатеринбурге специалисты практически завершили аварийные работы по восстановлению ККТ «Космос», пострадавшего в результате поджога. Об этом говорится в сообщении на сайте горадминистрации.



Сейчас службы полностью закрыли тепловой контур здания, завершают монтаж навесных панелей входной группы, а все пострадавшие декоративные элементы — демонтировали.



Сейчас необходимо будет восстановить ограждающие столбики, часть из которых была демонтирована для проезда к зданию кинотеатра специальной и уборочной техники.



Киноконцертный театр продолжает работу в штатном режиме.



Напомним, что инцидент с поджогом ККТ произошел утром 4 сентября 2017 года. Мужчина на автомобиле «УАЗ», груженном легковоспламеняющимися жидкостями, протаранил входную группу киноконцертного театра, после чего поджег машину.

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