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В Екатеринбурге завершаются восстановительные работы в ККТ «Космос»
25 сентябрь 2017 (17:21)
УрБК, Екатеринбург, 25.09.2017. В Екатеринбурге специалисты практически завершили аварийные работы по восстановлению ККТ «Космос», пострадавшего в результате поджога. Об этом говорится в сообщении на сайте горадминистрации.
Сейчас службы полностью закрыли тепловой контур здания, завершают монтаж навесных панелей входной группы, а все пострадавшие декоративные элементы — демонтировали.
Сейчас необходимо будет восстановить ограждающие столбики, часть из которых была демонтирована для проезда к зданию кинотеатра специальной и уборочной техники.
Киноконцертный театр продолжает работу в штатном режиме.
Напомним, что инцидент с поджогом ККТ произошел утром 4 сентября 2017 года. Мужчина на автомобиле «УАЗ», груженном легковоспламеняющимися жидкостями, протаранил входную группу киноконцертного театра, после чего поджег машину.
Сейчас службы полностью закрыли тепловой контур здания, завершают монтаж навесных панелей входной группы, а все пострадавшие декоративные элементы — демонтировали.
Сейчас необходимо будет восстановить ограждающие столбики, часть из которых была демонтирована для проезда к зданию кинотеатра специальной и уборочной техники.
Киноконцертный театр продолжает работу в штатном режиме.
Напомним, что инцидент с поджогом ККТ произошел утром 4 сентября 2017 года. Мужчина на автомобиле «УАЗ», груженном легковоспламеняющимися жидкостями, протаранил входную группу киноконцертного театра, после чего поджег машину.
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