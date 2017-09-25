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По итогам семи месяцев собираемость взносов за капремонт в Свердловской области превысила 88%
25 сентябрь 2017 (16:54)
УрБК, Екатеринбург, 25.09.2017. По итогам семи месяцев 2017 года собираемость средств в фонд капремонта в Свердловской области составила 88,49%. Об этом УрБК сообщил генеральный директор Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Станислав Суханов.
«По итогам семи месяцев собираемость составляла 88,49%, за шесть месяцев было 87,36%. То есть мы за месяц приросли более чем на 1 процентный пункт. Если такая динамика сохранится, то мы, скорее всего, выйдем на уровень в 90%», — пояснил С. Суханов.
По его словам, чтобы поднять собираемость взносов, представители фонда начали активно вести претензионно-исковую работу. Правительство Свердловской области выделило на эти цели из бюджета 50 млн руб.
«Мы пообещали, что вернем в фонд примерно 780 млн, которые не уплачены жителями Свердловской области, либо получим положительные судебные решения, чтобы срок исковой давности не пропал», — рассказал С. Суханов.
«По итогам семи месяцев собираемость составляла 88,49%, за шесть месяцев было 87,36%. То есть мы за месяц приросли более чем на 1 процентный пункт. Если такая динамика сохранится, то мы, скорее всего, выйдем на уровень в 90%», — пояснил С. Суханов.
По его словам, чтобы поднять собираемость взносов, представители фонда начали активно вести претензионно-исковую работу. Правительство Свердловской области выделило на эти цели из бюджета 50 млн руб.
«Мы пообещали, что вернем в фонд примерно 780 млн, которые не уплачены жителями Свердловской области, либо получим положительные судебные решения, чтобы срок исковой давности не пропал», — рассказал С. Суханов.
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