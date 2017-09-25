Новости дня

ФСК ЕЭС провела тактико-специальные учения в Западной Сибири

25 сентябрь 2017 (16:43)

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2017. ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») провела тактико-специальные учения в Западной Сибири и отработала один из сложнейших аварийных сценариев — падение двухцепной металлической опоры с повреждением линий электропередачи 220 кВ. Об этом сообщает Группа связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Западной Сибири.

Энергетики устранили условную аварию в течение трех часов, подтвердив готовность к нештатным ситуациям в осенне-зимний период.

В ликвидации условной аварии участвовали более 30 работников. Среди них участники Штаба, сотрудники диспетчерских служб компании и МЧС, персонал ремонтных бригад. На линию прибыли 7 единиц специализированной техники повышенной проходимости — снегоболотоходы, трал, кран, бригадный и грузовой автомобили.

Энергетики определили место технологического нарушения и во время послеаварийного осмотра обнаружили «упавшую» опору. Оценив объем повреждений, участники тренировки подготовили и вывезли на место аварии такелаж, материалы и оборудование из аварийного резерва.

В реальных условиях аналогичные аварийно-восстановительные мероприятия продолжаются в среднем 72 часа в круглосуточном режиме.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...