Кредит «до кризиса»

Падение объемов кредитования стало одной из главных черт нынешнего финансового кризиса. Только за 2015 год количество выданных кредитов сократилось вдвое по сравнению с 2014 годом. 2017 год показал некоторое восстановление рынка кредитования, в первую очередь за счет снижения ставок. Однако на фоне постоянно снижающихся реальных доходов населения увеличение долговой нагрузки может привести к росту просроченной задолженности и числа потенциальных банкротов.Согласно общероссийской статистике, по итогам 2015 года объемы кредитования сократились в два раза: с 4,5 трлн руб. в 2014 году до 2,4 трлн в 2015 году. В следующем году рынок начал постепенно восстанавливаться, и по итогам 2016 года российские банки выдали 25,83 млн новых кредитов общим объемом более 3,25 трлн руб. 2017 год также демонстрирует рост: за первые восемь месяцев рынок вырос на 22,6%.Согласно данным министерства экономики и территориального развития Свердловской области, регион также показал рост. По состоянию на 1 августа 2017 года объем кредитов, выданных физическим лицам, составил 151,2 млрд руб. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года объем кредитов физическим лицам увеличился на 26,4%.Как отмечают в ведомстве, объем кредитов, выданных банками Свердловской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, составил 559 млрд руб. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года объем кредитов нефинансовым организациям вырос на 25,8%. По России рост оказала ниже — 14,6%.Отметим, что свердловчане не только увеличивают количество полученных кредитов, но и их размер. Так, за первую половину 2017 года средний размер потребительского кредита в Свердловской области вырос на 8,8% и достиг 165 тыс. 336 руб. Средний размер «займа до зарплаты» в микрофинансовых организациях (МФО) по итогам I полугодия составил 9 тыс. 617 руб., что на 13,4% выше уровня аналогичного периода прошлого года.«После некоторого снижения во II половине прошлого года в 2017 году средний размер выдаваемых потребительских кредитов вырос. Наряду с увеличением выдачи потребительских кредитов это свидетельствует о том, что у банков восстановился «докризисный» аппетит к риску. Даже с учетом общего улучшения процедуры управления кредитными рисками банки находят возможности для наращивания и выдачи потребительских кредитов и увеличения их размеров. Однако делать это становится все труднее, так как «хороших» заемщиков остается все меньше в связи с нестабильной ситуацией с их реальными доходами», — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин.По мнению эксперта, рост количества выданных кредитов не является показателем восстановления экономики и улучшения финансового положения россиян и, в частности, уральцев.Так, по данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), на сегодняшний день в Свердловской области свыше 257,8 тыс. человек имеют просрочку по кредитам более 90 дней, что равняется 15,4% от общего количества заемщиков.«При этом средняя сумма просроченной задолженности на одного заемщика, по данным ОКБ, в регионе превышает 181,2 тыс. руб. Таким образом, совокупная задолженность свердловчан перед банками составляет 46,7 млрд руб.», — говорится в исследовании ОКБ.В целом по России более 90 дней не вносили платежи по кредитам 7,2 млн человек. Совокупная просроченная задолженность этих граждан перед кредиторами с учетом штрафов и пени достигла 1,43 трлн руб. В среднем каждый заемщик с просрочкой платежа 90 и более дней должен банку 199 тыс. руб.По итогам I полугодия 2017 года уровень номинальной долговой нагрузки (RTI) в Свердловской области составил 36%, а средний размер платежа по кредитам — 12 тыс. 592 руб.На сегодняшний день, по данным НБКИ, количество заемщиков Свердловской области, имеющих три и более действующих розничных кредита, достигло 7,9%.Все эти факторы приводят к тому, что в России и, в частности, в Свердловской области, растет количество потенциальных банкротов.Напомним, под потенциальными банкротами подразумеваются граждане, формально подпадающие под действие закона о банкротстве физических лиц (просроченный долг более чем в 500 тыс. руб. сроком свыше 90 дней по всем видам розничных кредитов/займов).По итогам I полугодия 2017 года аналитики ОКБ насчитали в Свердловской области 25,7 тыс. потенциальных банкротов, что составляет 1,6% от общего числа заемщиков.«Свердловская область входит в число регионов с самым большим количеством потенциальных банкротов в абсолютном выражении. Больше всего таких заемщиков зафиксировано в столичном регионе — 115 тыс. человек, Санкт-Петербурге и области — более 44 тыс. человек, в Краснодарском крае — 29 тыс. человек», — говорится в исследовании.По данным ОКБ, средняя сумма задолженности потенциального банкрота в Свердловской области составляет 1 млн 741,7 тыс. руб.Таким образом, закредитованность свердловчан продолжает расти, и доля потенциальных банкротов в общем числе заемщиков пропорционально увеличивается. Между тем рост числа «плохих» кредитов, по мнению экспертов, может привести к снижению качества активов самих банков.