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В Асбесте осужден нотариус за мошенничество с квартирами горожан

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2017. В Асбесте вынесен приговор нотариусу Гульнаре Богдановой и двум ее подельницам Татьяне Коровиной и Надежде Федотовой, которые признаны виновными в мошенничестве с квартирами жителей города. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В судебном заседании установлено, что Н. Федотова и Т. Коровина занимались посреднической деятельностью, связанной с куплей-продажей недвижимости граждан на территории Свердловской области.



В период с 2004 года до 2013 год они собрали информацию об определенной категории граждан, в основном социально незащищенных либо злоупотребляющих спиртными напитками, имеющих в собственности жилье или являющихся нанимателями жилых помещений. Впоследствии они входили в доверие к ним, после чего реализовывали жилье граждан, присваивая средства от его продажи.



При этом, нотариус Г. Богданова занималась юридическим сопровождением сделок, оформляя и удостоверяя доверенности на Т. Коровину, Н. Федотову, на третьих и подставных лиц на незаконные приватизацию, продажу и (или) покупку жилых помещений, а также составляла и удостоверяла завещания от имени потерпевших, в том числе психически неполноценных граждан, в том числе в их отсутствие.



По уголовному делу признаны в качестве потерпевших 18 человек.



25 сентября 2017 года суд назначил Татьяне Коровиной наказание в виде 8 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. руб., Надежде Федотовой — в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 400 тыс. руб., Гульнаре Богдановой — 6 лет лишения свободы со штрафом в размере 250 тыс. руб.

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