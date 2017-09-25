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Официальный курс долл. США снизился на 8 коп., евро — на 51 коп.
25 сентябрь 2017 (15:18)
УрБК, Москва, 25.09.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 сентября. Курс долл. США снизился на 8,67 коп., до 57,56 руб., курс евро — на 51,84 коп., до 68,55 руб.
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