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Свердловская область заняла восьмое место в РФ по объему рынка новых легковых автомобилей

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2017. В Свердловской области за 8 месяцев 2017 года продано 26,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 29,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Регион занял восьмое место в рейтинге 30 крупнейших региональных рынков, сообщает «Автостат».



Лидирующие позиции традиционно заняли Москва и Московская область, на долю которых в общей сложности приходится свыше 20% российского рынка. Столичный рынок за этот период подрос на 2,1%, до 132,8 тыс. машин, подмосковный показал еще более существенный рост — на 20,7%, до 72,9 тыс. шт. Третья строчка рейтинга принадлежит Санкт-Петербургу — продажи в Северной столице выросли на 16,3%, до 61,9 тыс. легковых автомобилей.



Из нестоличных регионов в топ-10 рейтинга, помимо Свердловской области, вошли также Татарстан, Башкортостан, Краснодарский край, Самарская, Ростовская и Челябинская области.



По итогам января-августа 2017 года на 10 регионов-лидеров рейтинга приходится более половины (53,7%) российского рынка новых легковых автомобилей.



Всего по итогам 8 месяцев текущего года объем рынка новых легковых автомобилей в России составил 897,5 тыс. единиц, показав рост на 15,1% к аналогичному периоду прошлого года.

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