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Бригада горняков шахты «Распадская» ЕВРАЗа добыла 2 млн тонн угля

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2017. Двухмиллионную тонну угля с начала 2017 года добыла бригада Рустама Муминова добычного участка № 1 шахты «Распадская» (предприятие холдинга ЕВРАЗ в Кемеровской области). Об этом сообщает пресс-служба ЕВРАЗа.



Такой рубеж горняцкий коллектив перешагнул первым в Распадской угольной компании.



«Бригада добычного участка № 1 — один из передовых коллективов шахты «Распадская», которая регулярно показывает высокие производственные результаты. Бригада Рустама Муминова работает слаженно и безаварийно. Нам необходимо поддерживать заданный темп, чтобы выполнить годовой план по добыче угля», — отмечает директор шахты «Распадская» Николай Кигалов.



2 млн т угля горняки добыли из одной лавы 4-10-29, которая оборудована современным очистным комбайном «Bucyrus». Мощность пласта составляет 1,7-1,9 м. Подготовка очистного забоя велась с соблюдением всех норм промышленной безопасности и охраны труда, были проведены необходимые дегазационные и вентиляционные работы.



Шахта «Распадская» добывает уголь ценной марки ГЖ, который востребован на отечественных и зарубежных рынках. После обогащения на фабрике «Распадская» концентрат поставляется на металлургические и коксохимические предприятия России, Украины и Юго-Восточной Азии.

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