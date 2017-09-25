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За год количество вторичного жилья стоимостью 1 млн рублей в Екатеринбурге сократилось на 12%
25 сентябрь 2017 (13:59)
УрБК, Екатеринбург, 25.09.2017. За год количество объектов жилья стоимостью от 900 тыс. руб. до 1,1 млн руб. на вторичном рынке Екатеринбурга сократилось на 12%. Такие данные приводят аналитики портала N1.RU.
В 2016 году в городе продавалось 479 комнат и квартир в указанном ценовом диапазоне, а в 2017-м — 420, среди которых только 12 отдельных квартир. Площадь самого дешевого жилья на рынке — от 10 до 23 кв. м. Больше всего таких объектов на Уралмаше (72) и Вторчермете (56).
«Цены на самые дешевые отдельные квартиры в Екатеринбурге начинаются от 1,3 млн руб., поэтому если у покупателя есть только 1 млн руб., ему придется выбирать среди комнат в общежитиях и квартирах. Формат такого жилья постепенно себя изживает, но в данный момент выбор есть», — говорит руководитель проекта N1.RU в Екатеринбурге Оксана Сидлецкая.
В 2016 году в городе продавалось 479 комнат и квартир в указанном ценовом диапазоне, а в 2017-м — 420, среди которых только 12 отдельных квартир. Площадь самого дешевого жилья на рынке — от 10 до 23 кв. м. Больше всего таких объектов на Уралмаше (72) и Вторчермете (56).
«Цены на самые дешевые отдельные квартиры в Екатеринбурге начинаются от 1,3 млн руб., поэтому если у покупателя есть только 1 млн руб., ему придется выбирать среди комнат в общежитиях и квартирах. Формат такого жилья постепенно себя изживает, но в данный момент выбор есть», — говорит руководитель проекта N1.RU в Екатеринбурге Оксана Сидлецкая.
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