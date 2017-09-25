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АИЖК снизило ставки по ипотечным продуктам до 9%

УрБК, Москва, 25.09.2017. Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) снизило ставки по всем ипотечным продуктам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Теперь ставки АИЖК начинаются от 9% годовых и являются одними из самых низких на рынке ипотеки наряду со Сбербанком и банком ВТБ. Однозначные ставки — новая реальность ипотечного рынка в России. Аналитический центр АИЖК прогнозирует, что до конца текущего года основные участники рынка продолжат снижать ставки по ипотечным кредитам.



Ставки АИЖК по продуктам «Приобретение готового жилья», «Приобретение квартиры на этапе строительства», «Перекредитование», «Целевой кредит под залог имеющейся квартиры» снижены на 0,5%. По «Военной ипотеке» ставка снижена на 1,5%. В связи со снижением ставки максимальная сумма кредита, выдаваемого в рамках продукта «Военная ипотека», увеличена с 2,1 млн до 2,41 млн руб.



При покупке строящегося жилья ставка дополнительно снижается на 0,25% — до 8,75% для многодетных семей, а также если квартира покупается в Дальневосточном федеральном округе или Байкальском регионе.

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