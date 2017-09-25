Новости дня

Рекламные места на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов выставят на продажу за 2,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2017. Фонд имущества Свердловской области проведет аукцион на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных в границах придорожных полос автомобильной дороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



На продажу выставлено шесть лотов, каждый из которых оценивается в 443,43 тыс. руб. Общая стоимость превышает 2 млн 660,4 тыс. руб. Срок аренды — 8 лет.



Заявки на участие в аукционе принимаются до 23 сентября 2017 года. Сам аукцион назначен на 23 октября.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: