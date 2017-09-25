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Правительство РФ продлило временный запрет на экспорт кожевенного полуфабриката

УрБК, Москва, 25.09.2017. Правительство РФ продлило временный запрет на экспорт кожевенного полуфабриката на полгода, до 5 апреля 2018 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.



Согласно сопроводительной записке, запрет позволит обеспечить отечественные предприятия кожевенной и обувной отрасли сырьевыми ресурсами, в том числе для выполнения госзаказа.



Временный запрет на экспорт кожевенного полуфабриката действует в России с 1 октября 2014 года. Его решили ввести, когда дефицит сырья в отрасли превысил 62% от потребности. Согласно расчетам Минпромторга, за полгода его действия отрасль сохраняла не менее 15 тыс. т кожевенного сырья.



«Предприятия-производители готовой кожи отмечают положительный эффект от введения временного запрета на вывоз кожевенного полуфабриката. Такая мера позволяет сохранять стабильную загрузку предприятий и их финансовую устойчивость», — указано в новом документе.



За прошедший период российские кожевенные и обувные предприятия при поддержке государства начали инвестиционные проекты, в том числе по организации производства специальной кожи и обуви — для туризма, альпинизма, кожи для автомобильной и авиационной промышленности, а также для специальных служб и Минобороны России.

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