Новости дня
Правительство РФ продлило временный запрет на экспорт кожевенного полуфабриката
25 сентябрь 2017 (12:58)
УрБК, Москва, 25.09.2017. Правительство РФ продлило временный запрет на экспорт кожевенного полуфабриката на полгода, до 5 апреля 2018 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
Согласно сопроводительной записке, запрет позволит обеспечить отечественные предприятия кожевенной и обувной отрасли сырьевыми ресурсами, в том числе для выполнения госзаказа.
Временный запрет на экспорт кожевенного полуфабриката действует в России с 1 октября 2014 года. Его решили ввести, когда дефицит сырья в отрасли превысил 62% от потребности. Согласно расчетам Минпромторга, за полгода его действия отрасль сохраняла не менее 15 тыс. т кожевенного сырья.
«Предприятия-производители готовой кожи отмечают положительный эффект от введения временного запрета на вывоз кожевенного полуфабриката. Такая мера позволяет сохранять стабильную загрузку предприятий и их финансовую устойчивость», — указано в новом документе.
За прошедший период российские кожевенные и обувные предприятия при поддержке государства начали инвестиционные проекты, в том числе по организации производства специальной кожи и обуви — для туризма, альпинизма, кожи для автомобильной и авиационной промышленности, а также для специальных служб и Минобороны России.
Согласно сопроводительной записке, запрет позволит обеспечить отечественные предприятия кожевенной и обувной отрасли сырьевыми ресурсами, в том числе для выполнения госзаказа.
Временный запрет на экспорт кожевенного полуфабриката действует в России с 1 октября 2014 года. Его решили ввести, когда дефицит сырья в отрасли превысил 62% от потребности. Согласно расчетам Минпромторга, за полгода его действия отрасль сохраняла не менее 15 тыс. т кожевенного сырья.
«Предприятия-производители готовой кожи отмечают положительный эффект от введения временного запрета на вывоз кожевенного полуфабриката. Такая мера позволяет сохранять стабильную загрузку предприятий и их финансовую устойчивость», — указано в новом документе.
За прошедший период российские кожевенные и обувные предприятия при поддержке государства начали инвестиционные проекты, в том числе по организации производства специальной кожи и обуви — для туризма, альпинизма, кожи для автомобильной и авиационной промышленности, а также для специальных служб и Минобороны России.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Правительство РФ продлило действие продуктового эмбарго до конца 2018 года
- Правительство РФ продлило действие продуктового эмбарго до конца 2018 года
- С 1 января 2011 года запрет на экспорт муки из России будет отменен
- Правительство РФ частично сняло запрет на экспорт зерна
- Россия вводит запрет на экспорт зерна
Loading...