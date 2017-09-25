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«Уральские авиалинии» открыли распродажу билетов на зимние перелеты

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает традиционный зимний SALE «Выбери свою зиму». Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



Только с 25 сентября по 8 октября 2017 года — билеты на направления по России, СНГ и за рубеж со скидкой до 30% на вылеты с 25 сентября до 15 апреля 2018 года. Количество мест ограничено.



Скидки действуют на рейсы авиакомпании с вылетом из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы, Иркутска, Омска, Барнаула, Благовещенска, Читы, Новосибирска, Томска, Кемерово, Якутска, Краснодара, Челябинска, Владивостока, Улан-Удэ, Красноярска, Сочи, Самары, Ростова, Хабаровска и Уфы.



Пассажиры могут оплачивать тарифы акции «Выбери свою зиму» бонусами «Крылья»: один бонус равен одному рублю. Дополнительной скидкой может стать приветственный бонус до 1 тыс. руб. для новых участников программы. Для получения скидки нужно стать участником программы лояльности «Крылья»: зарегистрироваться на сайте­ авиакомпании.



Приобрести билеты можно на сайте компании, в мобильном приложении, через call center или в авиакассах.

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