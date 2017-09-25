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Более 60% россиян не имеет накоплений
25 сентябрь 2017 (12:15)
УрБК, Москва, 25.09.2017. Большинство жителей Российской Федерации (63%) не имеют финансовых накоплений. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Как показали результаты проведенного исследования, только у 36% опрошенных есть накопления. Из этого числа 74% хранят деньги в банке, 22% — дома, при себе.
Отмечается, что россияне называют сбережениями денежную сумму свыше 398 тыс. руб. Это на 64% больше, чем отмечали в 2013 году (243 тыс. руб.).
По мнению граждан страны, лучшим способом вложения денег является покупка недвижимости. Так ответили 46% респондентов.
14% считают, что надо вкладываться в золото и драгоценности. 7% предпочитают покупку акций предприятий, 5% вложили бы свои накопления в пенсионные фонды.
Еще один критерий, который показал опрос ВЦИОМ — оптимальный доход для безбедной жизни. По мнению участников исследования, чтобы не считать себя бедным, необходимо иметь ежемесячный доход свыше 105 тыс. руб.
Как показали результаты проведенного исследования, только у 36% опрошенных есть накопления. Из этого числа 74% хранят деньги в банке, 22% — дома, при себе.
Отмечается, что россияне называют сбережениями денежную сумму свыше 398 тыс. руб. Это на 64% больше, чем отмечали в 2013 году (243 тыс. руб.).
По мнению граждан страны, лучшим способом вложения денег является покупка недвижимости. Так ответили 46% респондентов.
14% считают, что надо вкладываться в золото и драгоценности. 7% предпочитают покупку акций предприятий, 5% вложили бы свои накопления в пенсионные фонды.
Еще один критерий, который показал опрос ВЦИОМ — оптимальный доход для безбедной жизни. По мнению участников исследования, чтобы не считать себя бедным, необходимо иметь ежемесячный доход свыше 105 тыс. руб.
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