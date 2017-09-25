Кризис

АСВ набирает коллекторов для взыскания долгов физлиц обанкротившихся банков

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) объявило об отборе для аккредитации коллекторов для взыскания по агентской схеме долгов физлиц обанкротившихся банков. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.



Издание отмечает, что аккредитация компаний для работы с АСВ — вполне рядовая процедура, однако требования, которым должны соответствовать взыскатели для участия в конкурсном отборе, вызвали у многих коллекторов недоумение. Участники рынка отмечают, что требования агентства столь жесткие, что соответствовать им смогут не более 5% коллекторов.



«Условия конкурса заметно превышают законодательные требования к участникам госреестра коллекторских агентств, — говорит директор Национальной ассоциации коллекторских агентств Борис Воронин. — Соответствовать им смогут только пять-шесть крупнейших игроков».



По его словам, наиболее бессмысленно среди требований АСВ выглядят критерии по размеру чистых активов (25 млн руб. вместо обозначенных законом о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ) 10 млн руб.), количеству сотрудников (не менее 300 человек) и наличию опыта работы с госбанками.



«Все эти три показателя ничего не говорят об устойчивости и эффективности компании и явно предназначены для ограничения конкуренции и сужения круга допущенных к нему участников, — полагает он. — Мы уже готовим обращение в ФАС».

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