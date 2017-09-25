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В тюрьме Калифорнии 160 заключённых устроили бунт

В тюрьме вблизи города Сан-Луис-Обиспо американского штата Калифорния около 160 заключённых устроили бунт. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на San Luis Obispo Tribune.



По данным издания, в результате инцидента один человек погиб, ещё девять были доставлены в больницу.



При этом уточняется, что никто из сотрудников тюрьмы не пострадал.



Ранее сообщалось, что на Британских Виргинских островах около 120 заключённых совершили побег из частично разрушенной ураганом «Ирма» тюрьмы.

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