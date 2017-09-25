Дайджест

В тюрьме Калифорнии 160 заключённых устроили бунт

25 сентябрь 2017 (11:54)

В тюрьме вблизи города Сан-Луис-Обиспо американского штата Калифорния около 160 заключённых устроили бунт. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на San Luis Obispo Tribune.

По данным издания, в результате инцидента один человек погиб, ещё девять были доставлены в больницу.

При этом уточняется, что никто из сотрудников тюрьмы не пострадал.

Ранее сообщалось, что на Британских Виргинских островах около 120 заключённых совершили побег из частично разрушенной ураганом «Ирма» тюрьмы.

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