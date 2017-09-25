Дайджест
В тюрьме Калифорнии 160 заключённых устроили бунт
25 сентябрь 2017 (11:54)
В тюрьме вблизи города Сан-Луис-Обиспо американского штата Калифорния около 160 заключённых устроили бунт. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на San Luis Obispo Tribune.
По данным издания, в результате инцидента один человек погиб, ещё девять были доставлены в больницу.
При этом уточняется, что никто из сотрудников тюрьмы не пострадал.
Ранее сообщалось, что на Британских Виргинских островах около 120 заключённых совершили побег из частично разрушенной ураганом «Ирма» тюрьмы.
По данным издания, в результате инцидента один человек погиб, ещё девять были доставлены в больницу.
При этом уточняется, что никто из сотрудников тюрьмы не пострадал.
Ранее сообщалось, что на Британских Виргинских островах около 120 заключённых совершили побег из частично разрушенной ураганом «Ирма» тюрьмы.
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