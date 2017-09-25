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В Теннесси произошла стрельба в церкви

25 сентябрь 2017 (11:53)

В американском штате Теннесси в городе Антиок в церкви произошла стрельба. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Fox News.

В результате инцидента несколько человек получили ранения. О состоянии раненых ничего не известно. Нападавший задержан.

В настоящее время мотивы нападения устанавливаются.

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