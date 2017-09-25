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Трамп запретил гражданам КНДР и Венесуэлы въезд в США

Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому ужесточаются условия въезда на территорию США гражданам некоторых стран. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на прокламацию, опубликованную на сайте Белого дома.



Действие предыдущего указа, который касался шести стран с преимущественно мусульманским населением, окончилось в воскресенье, 24 сентября.



В новом документе, который вступает в силу 18 октября, фигурируют такие страны, как Иран, Ливия, Сомали, Сирия, Йемен, а также Чад, Северная Корея и Венесуэла. Судан в новый список не включен.



При этом отмечается, что у данного указа нет срока действия.



«Как президент я должен обеспечивать безопасность и соблюдать интересы США и народа», — прокомментировал Д.Трамп введение новых мер.



Согласно тексту прокламации, гражданам семи стран заморожен въезд по иммиграционным и неиммиграционным визам. Применительно к Венесуэле временный запрет распространяется только на чиновников.

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