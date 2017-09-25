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Свердловская область вошла в десятку самых криминальных регионов страны

Генпрокуратура подготовила статистические данные о количестве преступлений в российских регионах за первое полугодие 2017 года. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на доклад, опубликованный на сайте ведомства.



Согласно информации Генпрокуратуры, всего за полгода в стране совершено 1,03 млн преступлений, что на 12,9% ниже показателя прошлого года.



Первое место по общему количеству преступлений среди регионов занимает Москва (71,9 тыс. преступлений), второе — Московская область (43,7 тыс.).



На третьем месте Краснодарский край (33,5 тыс.). Четвертое и пятое места — Челябинская область и Башкортостан (33,3 тыс. и 29,5 тыс.). В десятку вошли Ростовская, Тюменская, Свердловская и Кемеровская области, а также Республика Татарстан.

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