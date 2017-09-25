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Блок Ангелы Меркель победил на парламентских выборах в Германии

В Германии прошли девятнадцатые по счету выборы в бундестаг (парламент страны). ХДС/ХХС, набрал 33% голосов. Для Социально-демократической партии (СДПГ) результат выборов оказался худшим в истории — 20,5% голосов. АдГ набрала 12,6%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предварительные данные Федеральной избирательной комиссией.



Свободную демократическую партию поддержали 10,7%, «зеленых» — 8,9%, а Левую партию — 9,2%. После объявления данных экзитполов СДПГ заявила о намерении уйти в оппозицию.



Парламент будет сформирован из блока ХДС/ХСС, свободных демократов и «зеленых». Эксперты предупреждают, что такое правительство может быть крайне неустойчивым в свете разногласий по ряду ключевых пунктов между входящими в него партиями.



Выборы в парламент Германии большинство аналитиков назвали главным политическим событием года в Европе. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, как бы ни предсказывали ее поражение и уход с политической сцены еще весной, несмотря на заверения критиков, продолжит свое 12-летнее правление.

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