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В США учительницу уволили за демонстрацию детям нацистского приветствия

В американском штате Вермонт учительница была уволена из школы за то, что обучала детей нацистскому приветствию. Об этом сообщает RT со ссылкой на Seven Days.



Отмечается, что сначала женщина показала учащимся третьего класса жест, который демонстрировали немцы во время приветствия в нацистской Германии. После этого она сказала ученикам повторить его и произнести слова, которыми жители страны сопровождали данный жест.



Когда о произошедшем стало известно руководству учебного заведения, преподавательница была уволена.



Ранее в американском штате Джорджия учителя музыки уволили после того, как стало известно, что в качестве домашнего задания он давал ученикам песни рэперов с нецензурной лексикой.

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