Новости дня

Полиция выявила нарушения пребывания 19 мигрантов на полигоне ТБО в Верхней Пышме

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2017. В ходе рейда на полигон твердых бытовых отходов (ТБО) в Верхнепышминском районе полицейские выявили нарушения пребывания на территории Российской Федерации у 19 мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



Всего полицейские проверили 71 иностранного гражданина, которые занимались сортировкой мусора, 14 из них оштрафованы за нарушения пребывания на территории РФ, а пятеро будут выдворены на родину.



Также во время рейда полицейские выявили четыре нарушения правил привлечения и использования труда мигрантов, предусмотренных статьей 18.15. КоАП РФ. Устанавливается работодатель иностранцев для привлечения его к предусмотренной законом ответственности.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: