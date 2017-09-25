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В России вступили в силу поправки о прямом возмещении ущерба по ОСАГО при массовых ДТП

УрБК, Москва, 25.09.2017. В России вступили в силу поправки к закону об ОСАГО, предусматривающие возможность прямого возмещения ущерба при массовых ДТП.



Напомним, закон о внесении изменений в ФЗ «Об обязательном страховании владельцев транспортных средств» подписан президентом РФ Владимиром Путиным в марте 2017 года. Его положения действительны для ДТП, произошедших после 25 сентября 2017 года и не повлекших ущерб для здоровья их участников.



Согласно внесенным изменениям, теперь пострадавший в массовом ДТП может обратиться за выплатой по ОСАГО напрямую в свою страховую компанию, а не к страховщику виновника аварии. После обращения страховые компании рассчитываются между собой. Сервис для ремонта пострадавший сможет выбрать из списка, предоставленного страховщиком.

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