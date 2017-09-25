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«Автомир Премьер» выплатит клиенту из Екатеринбурга 10 тыс. рублей компенсации за ошибку на сайте

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2017. Октябрьский районный суд Екатеринбурга обязал ООО «Автомир Премьер» выплатить компенсацию морального вреда жителю уральской столицы за недостоверную информацию на сайте компании.



Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, год назад житель Екатеринбурга прочитал на официальном сайте «Автомир Премьер» объявление о продаже автомобиля Renault Captur за 111 тыс. 097 руб. Мужчина заинтересовался предложением и забронировал авто на сайте. Однако когда он обратился в салон, ему отказали продать автомобиль по указанной цене. Клиент адресовал руководству салона претензию, но и она результатов не дала.



Тогда мужчина подал иск к автосалону в Октябрьский районный суд Екатеринбурга, в котором просил обязать ответчика исполнить договор публичной оферты по продаже автомобиля по указанной на сайте цене или выплатить разницу в стоимости автомобиля. При этом у дилера ООО «Автобан-Березовский-Плюс» машина стоила 1 млн 098 тыс. 970 руб. Кроме того, истец настаивал на взыскании упущенной выгоды в размере 190 тыс. руб., равной стоимости аренды похожего автомобиля, а также компенсации морального вреда в размере 150 тыс. руб. и почтовых расходов — 463 руб.



В ходе судебного разбирательства представитель ответчика пояснил, что информация на сайте компании являлась рекламой, а не публичной офертой, так как не содержала всех условий договора купли-продажи автомобиля. Также ответчик отметил, что новый автомобиль Renault Captur не может стоить 111 тыс. 097 руб., а информация о его стоимости, ранее размещенная на сайте, является очевидной ошибкой.



Суд удовлетворил требования истца частично и взыскал в пользу мужчины 10 тыс. руб. компенсации морального вреда, 463 руб. почтовых расходов, 300 руб. госпошлины.



«Требование истца о компенсации морального вреда суд признал законным, так как ответчик был обязан своевременно предоставить потребителю достоверную информацию о товаре для последующего правильного выбора. Во взыскании упущенной выгоды было отказано, так как доказательств несения по вине ответчика убытков истцом суду не представлено», — поясняют в пресс-службе облсуда.



Истец не согласился с решением районного суда и обжаловал его в Свердловском областном суде. Однако суд апелляционной инстанции не нашел оснований для изменения решения и оставил его в силе.

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