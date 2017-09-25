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«Автомир Премьер» выплатит клиенту из Екатеринбурга 10 тыс. рублей компенсации за ошибку на сайте
25 сентябрь 2017 (10:43)
УрБК, Екатеринбург, 25.09.2017. Октябрьский районный суд Екатеринбурга обязал ООО «Автомир Премьер» выплатить компенсацию морального вреда жителю уральской столицы за недостоверную информацию на сайте компании.
Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, год назад житель Екатеринбурга прочитал на официальном сайте «Автомир Премьер» объявление о продаже автомобиля Renault Captur за 111 тыс. 097 руб. Мужчина заинтересовался предложением и забронировал авто на сайте. Однако когда он обратился в салон, ему отказали продать автомобиль по указанной цене. Клиент адресовал руководству салона претензию, но и она результатов не дала.
Тогда мужчина подал иск к автосалону в Октябрьский районный суд Екатеринбурга, в котором просил обязать ответчика исполнить договор публичной оферты по продаже автомобиля по указанной на сайте цене или выплатить разницу в стоимости автомобиля. При этом у дилера ООО «Автобан-Березовский-Плюс» машина стоила 1 млн 098 тыс. 970 руб. Кроме того, истец настаивал на взыскании упущенной выгоды в размере 190 тыс. руб., равной стоимости аренды похожего автомобиля, а также компенсации морального вреда в размере 150 тыс. руб. и почтовых расходов — 463 руб.
В ходе судебного разбирательства представитель ответчика пояснил, что информация на сайте компании являлась рекламой, а не публичной офертой, так как не содержала всех условий договора купли-продажи автомобиля. Также ответчик отметил, что новый автомобиль Renault Captur не может стоить 111 тыс. 097 руб., а информация о его стоимости, ранее размещенная на сайте, является очевидной ошибкой.
Суд удовлетворил требования истца частично и взыскал в пользу мужчины 10 тыс. руб. компенсации морального вреда, 463 руб. почтовых расходов, 300 руб. госпошлины.
«Требование истца о компенсации морального вреда суд признал законным, так как ответчик был обязан своевременно предоставить потребителю достоверную информацию о товаре для последующего правильного выбора. Во взыскании упущенной выгоды было отказано, так как доказательств несения по вине ответчика убытков истцом суду не представлено», — поясняют в пресс-службе облсуда.
Истец не согласился с решением районного суда и обжаловал его в Свердловском областном суде. Однако суд апелляционной инстанции не нашел оснований для изменения решения и оставил его в силе.
Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, год назад житель Екатеринбурга прочитал на официальном сайте «Автомир Премьер» объявление о продаже автомобиля Renault Captur за 111 тыс. 097 руб. Мужчина заинтересовался предложением и забронировал авто на сайте. Однако когда он обратился в салон, ему отказали продать автомобиль по указанной цене. Клиент адресовал руководству салона претензию, но и она результатов не дала.
Тогда мужчина подал иск к автосалону в Октябрьский районный суд Екатеринбурга, в котором просил обязать ответчика исполнить договор публичной оферты по продаже автомобиля по указанной на сайте цене или выплатить разницу в стоимости автомобиля. При этом у дилера ООО «Автобан-Березовский-Плюс» машина стоила 1 млн 098 тыс. 970 руб. Кроме того, истец настаивал на взыскании упущенной выгоды в размере 190 тыс. руб., равной стоимости аренды похожего автомобиля, а также компенсации морального вреда в размере 150 тыс. руб. и почтовых расходов — 463 руб.
В ходе судебного разбирательства представитель ответчика пояснил, что информация на сайте компании являлась рекламой, а не публичной офертой, так как не содержала всех условий договора купли-продажи автомобиля. Также ответчик отметил, что новый автомобиль Renault Captur не может стоить 111 тыс. 097 руб., а информация о его стоимости, ранее размещенная на сайте, является очевидной ошибкой.
Суд удовлетворил требования истца частично и взыскал в пользу мужчины 10 тыс. руб. компенсации морального вреда, 463 руб. почтовых расходов, 300 руб. госпошлины.
«Требование истца о компенсации морального вреда суд признал законным, так как ответчик был обязан своевременно предоставить потребителю достоверную информацию о товаре для последующего правильного выбора. Во взыскании упущенной выгоды было отказано, так как доказательств несения по вине ответчика убытков истцом суду не представлено», — поясняют в пресс-службе облсуда.
Истец не согласился с решением районного суда и обжаловал его в Свердловском областном суде. Однако суд апелляционной инстанции не нашел оснований для изменения решения и оставил его в силе.
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