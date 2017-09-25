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В Екатеринбурге продлили автобусный маршрут № 25
25 сентябрь 2017 (09:41)
УрБК, Екатеринбург, 25.09.2017. В Екатеринбурге дополнительные автобусные рейсы до остановки «Технопарк «Университетский» появятся на маршруте № 25. Об этом сообщает официальный сайт горадминистрации.
«В целях улучшения транспортного обслуживания пассажиров с 25 сентября 2017 года на маршруте № 25 «Радиоколледж» — СТЦ «Мега» — «Высоцкого» вводятся дополнительные рейсы с продлением до остановки «Технопарк «Университетский», — сообщили в Муниципальном объединении автобусных предприятий.
Первый автобус будет отбывать от «Радиоколледжа» в 07.05 и приходить в «Университетский» в 08.02. В обратном направлении первый транспорт отправится в 08.05 с прибытием в «Радиоколледж» к 09.17. Окончание движения — в 17.52 от «Меги», в 18.12 от «Радиоколледжа» и в 19.05 от «Университетского».
«В целях улучшения транспортного обслуживания пассажиров с 25 сентября 2017 года на маршруте № 25 «Радиоколледж» — СТЦ «Мега» — «Высоцкого» вводятся дополнительные рейсы с продлением до остановки «Технопарк «Университетский», — сообщили в Муниципальном объединении автобусных предприятий.
Первый автобус будет отбывать от «Радиоколледжа» в 07.05 и приходить в «Университетский» в 08.02. В обратном направлении первый транспорт отправится в 08.05 с прибытием в «Радиоколледж» к 09.17. Окончание движения — в 17.52 от «Меги», в 18.12 от «Радиоколледжа» и в 19.05 от «Университетского».
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