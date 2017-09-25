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В Богдановиче сгорел магазин «Монетка»
25 сентябрь 2017 (09:04)
УрБК, Екатеринбург, 25.09.2017. В Богдановиче в ночь с 24 на 25 сентября 2017 года произошел пожар в магазине «Монетка».
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о возгорании на ул. Первомайской поступило в 23.30 по местному времени.
«На площади 300 кв. м. сгорели кровля, торговое оборудование, продуктовые товары, повреждены стены здания магазина», — говорится в сообщении.
В тушении пожара были задействованы пять единиц техники и 14 человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 03.30 по местному времени. О причинах пожара не сообщается.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о возгорании на ул. Первомайской поступило в 23.30 по местному времени.
«На площади 300 кв. м. сгорели кровля, торговое оборудование, продуктовые товары, повреждены стены здания магазина», — говорится в сообщении.
В тушении пожара были задействованы пять единиц техники и 14 человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 03.30 по местному времени. О причинах пожара не сообщается.
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