Новости дня

Сбербанк уйдет из ряда европейских стран

УрБК, Москва, 22.09.2017. Сбербанк России планирует закрыть бизнес в ряде стран Европы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы компании Германа Грефа.



«Мы сейчас тоже оптимизируем нашу деятельность в Европе, из ряда стран мы будем выходить», — сказал Г. Греф.



Сбербанк России в январе-августе 2017 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 34,3% — до 433,4 млрд руб. по сравнению 322,8 млрд руб. за аналогичный период 2016 года.



В августе 2017 года Сбербанк получил чистую прибыль в размере 60,6 млрд руб., что на 26,8% больше показателя за август 2016 года (47,8 млрд руб.).



Sberbank Europe AG управляет сетью из девяти дочерних банков в Европе: в Словакии, Чехии, Венгрии, Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговине (в том числе в Республике Сербской), Сербии, Украине и Германии.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: