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Сбербанк уйдет из ряда европейских стран
22 сентябрь 2017 (17:43)
УрБК, Москва, 22.09.2017. Сбербанк России планирует закрыть бизнес в ряде стран Европы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы компании Германа Грефа.
«Мы сейчас тоже оптимизируем нашу деятельность в Европе, из ряда стран мы будем выходить», — сказал Г. Греф.
Сбербанк России в январе-августе 2017 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 34,3% — до 433,4 млрд руб. по сравнению 322,8 млрд руб. за аналогичный период 2016 года.
В августе 2017 года Сбербанк получил чистую прибыль в размере 60,6 млрд руб., что на 26,8% больше показателя за август 2016 года (47,8 млрд руб.).
Sberbank Europe AG управляет сетью из девяти дочерних банков в Европе: в Словакии, Чехии, Венгрии, Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговине (в том числе в Республике Сербской), Сербии, Украине и Германии.
«Мы сейчас тоже оптимизируем нашу деятельность в Европе, из ряда стран мы будем выходить», — сказал Г. Греф.
Сбербанк России в январе-августе 2017 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 34,3% — до 433,4 млрд руб. по сравнению 322,8 млрд руб. за аналогичный период 2016 года.
В августе 2017 года Сбербанк получил чистую прибыль в размере 60,6 млрд руб., что на 26,8% больше показателя за август 2016 года (47,8 млрд руб.).
Sberbank Europe AG управляет сетью из девяти дочерних банков в Европе: в Словакии, Чехии, Венгрии, Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговине (в том числе в Республике Сербской), Сербии, Украине и Германии.
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